Боец ВСУ погиб после вражеского обстрела под Новомихайловкой

В четверг, 11 февраля, в зоне боевых действий на Донбассе погибли два украинских военнослужащих. Утром российский снайпер смертельно ранил около села Зайцево бойца инженерно-саперного взвода 59-й бригады Александра Глушко.

Около 9 часов вечера у Новомихайловки во время обстрела из гранатометов, пулеметов и снайперских винтовок погиб военный 28-й бригады. Об этом сообщили в

оперативно-тактической группировке «Восток».

Сообщается, что на обстрелы оккупантов был дан адекватный ответ.

Напомним, вчера в зоне проведения ООС в Донецкой области побывал президент Зеленский. Он отметил, что украинские военные, открывая ответный огонь, действуют по приказу, касающемуся подобных ситуаций.

А глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что Украина на Донбассе должна жестко реагировать на нарушение договоренностей со стороны России и ОРДЛО и действовать зеркально — на каждый выстрел со стороны оккупантов своим выстрелом.

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