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Украина

Верховный суд занялся закрытием «телеканалов Медведчука»

23:02 11 февраля 2021
суд

В четверг, 11 февраля, Кассационный суд в составе Верховного суда Украины вынес определение об открытии производства по делу о применении персональных санкций в отношении телеканалов, которые связывают с именем главы ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Суд установил, что в обосновании исковых требований истец указывает на нарушение его права на получение информации от информационных программ, которые транслируют телеканалы «112 Украина», NewsOne, Zik и другие, перечисленные в приложениях к спорному решению, поскольку его доступ к ним заблокирован.

По мнению истца, потеря доступа к указанным телеканалам является нарушением его прав.

В связи с этим, суд решил, что необходимо провести проверку нарушений указанных прав истца в судебном заседании.

Дело назначено к рассмотрению с вызовом сторон на 15 марта в 12 часов.

Напомним, 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и ряда его компаний, в том числе трех телеканалов из так называемого «пула Медведчука».

По мнению политического эксперта Александра Кочеткова, президентский указ о санкциях «чрезвычайно уязвим» и власть рискует проиграть спор в судах.

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