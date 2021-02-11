ГБР нашло виновных во взрывах военных складов в Сватово в 2015 году

Государственное бюро расследований раскрыло причины потери военной техники во время взрывов складов в Сватово Луганской области осенью 2015 года.

Следователи ГБР сообщили о подозрении двум военнослужащим ВСУ, которые не предприняли меры по сохранению вверенного им военного имущества.

По данным следствия, в 2015 году двое командиров реактивных артиллерийских батарей приняли решение расположить военную технику вблизи полевого артиллерийского склада боеприпасов близ Сватово Луганской области.

В результате возникшего пожара на складе РАО из-за диверсии, часть ненадлежаще размещенной военной техники была уничтожена попаданием боеприпасов, сдетонировавших из-за пожара.

Государству был причинен ущерб на сумму более 15 миллионов гривен.

В случае доказательства вины, обоим военнослужащим грозит тюремный срок до 7 лет.

Напомним, в результате взрывов на военных складах были повреждены десятки частных и многоэтажных домов, пострадали тысячи семей.

Фото dbr.gov.ua/

11

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter