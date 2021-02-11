Европарламент призвал Украину запретить «Миротворец»: сайт ответил

Депутаты Европарламента призвал украинские власти запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и сайтов, которые «создают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств». Об этом пишет российский «Интерфакс».

Речь, в частности, шла о сайте «Миротворец».

В ответ создатели сайта поддержали резолюцию Европарламента о продлении ограничительных мер против физических лиц, причастных к посягательствам на независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Центр „Миротворец“ гарантирует, что и в дальнейшем, для помощи правоохранительным органам стран ЕС (в первую очередь Германии, которая является инициатором создания общеевропейского реестра экстремистов), будет выявлять и публиковать сведения о лицах, в действиях которых присутствуют признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка», — говорится в сообщении.

Волонтеры «Миротворца» пообещали публиковать имена пророссийских боевиков, террористов, российских наемников и военных преступников, антиевропейских и антиукраинских пропагандистов и других лиц, публично разжигающих межнациональную вражду, призывающих к войне и массовым убийствам.

«Твердо заверяем коллектив Центра „Миротворец“ никогда не предаст интересов Украины и Европы, будет и в дальнейшем стоять на страже государственного суверенитета Украины, отстаивать территориальную целостность нашего государства, защищать граждан Украины на своем участке фронта борьбы с российской агрессией, а также останется надежным щитом для всех стран Европейского континента от российской орды. „Миротворец“ — это Украина, а Украина — это Европа», — такими словами заканчивается ответ «Миротворца» на резолюцию Европарламента.

Напомним, в базы данных «Миротворца» внесены фамилии сотен российских военнослужащих, политиков, актеров. Недавно списки сайта пополнила фамилия жены главы ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

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