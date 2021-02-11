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Украина

Стало известно имя бойца, убитого 11 февраля снайпером на Донбассе

19:33 11 февраля 2021
Александр Глушко

В четверг, 11 февраля, в районе поселка Зайцево Донецкой области от выстрела вражеского снайпера погиб военный из Полтавы Александр Глушко. Об этом сообщает Полтавская облгосадминистрация.

Александр Глушко служил в инженерно-саперном взводе в составе 59-й отдельной мотопехотной бригад десантно-штурмовых войск ВСУ. Ему было 36 лет.

«Сегодня, находясь на передовой, получил неутешительные новости. Украина потеряла еще одного защитника. Несмотря на договоренности о режиме всеобъемлющего прекращения огня, враг продолжает коварные действия. Украинская армия уже доказала, что будет давать достойный отпор и отстаивать нашу независимость», — сказал президент Украины Владимир Зеленский и выразил соболезнования родным и близким погибшего героя, сообщает ОП.

Зеленский также отметил, что украинские военные, открывая ответный огонь, действуют по приказу, касающемуся подобных ситуаций. Для того чтобы давать ответ оккупантам, нет необходимости каждый раз получать отдельные распоряжения от президента.

Как сообщалось ранее, Леонид Кравчук заявил, что Украина на Донбассе должна на каждый выстрел со стороны оккупантов своим выстрелом.

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