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Украина

Кому и на сколько с февраля повышают соцвыплаты: решение правительства

8:45 12 февраля 2021
Деньги

С февраля 2021 года в Украине повысили размер социальных выплат. Такое решение принял Кабинет министров на своем внеочередном заседании.

Согласно решению правительства, с 1 января 2021 года повышен размер надбавки по уходу за лицами с инвалидностью с детства и детьми с инвалидностью.

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На сколько и кому повышают соцвыплаты:

  • лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы — будут выплачивать 150% (ранее 75%) прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
  • лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы — до 100% (до повышения было 50%) прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
  • одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, — с 15 до 75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
  • уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А — с 100 до 150% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.

В 2021 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 1 769 грн. Таким образом, в феврале 2021 года выплаты для вышеперечисленных украинцев вырастут на сумму от 265 до 2 653 грн.

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Кроме того, с 1 января 2022 года еще на 50% повысят надбавку лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы, и на детей с инвалидностью подгруппы А.

Такое решение правительство закрепило постановлением «Некоторые вопросы назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью».

Напомним также, что социальная помощь от государства лицам с инвалидностью с детства, назначается на все время инвалидности, установленной органами медико-социальной экспертизы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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