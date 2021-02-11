Кому и на сколько с февраля повышают соцвыплаты: решение правительства
С февраля 2021 года в Украине повысили размер социальных выплат. Такое решение принял Кабинет министров на своем внеочередном заседании.
Согласно решению правительства, с 1 января 2021 года повышен размер надбавки по уходу за лицами с инвалидностью с детства и детьми с инвалидностью.
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На сколько и кому повышают соцвыплаты:
- лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы — будут выплачивать 150% (ранее 75%) прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
- лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы — до 100% (до повышения было 50%) прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
- одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, — с 15 до 75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
- уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А — с 100 до 150% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.
В 2021 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 1 769 грн. Таким образом, в феврале 2021 года выплаты для вышеперечисленных украинцев вырастут на сумму от 265 до 2 653 грн.
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Кроме того, с 1 января 2022 года еще на 50% повысят надбавку лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы, и на детей с инвалидностью подгруппы А.
Такое решение правительство закрепило постановлением «Некоторые вопросы назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью».
Напомним также, что социальная помощь от государства лицам с инвалидностью с детства, назначается на все время инвалидности, установленной органами медико-социальной экспертизы.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»398
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