«Санкции в действии»: в сети сообщили о распродаже нардепом Дубинским своего шикарного автопарка
В соцсетях сообщают, что народный депутат Александр Дубинский, которого исключили из фракции Верховной Рады «Слуга народа», начал распродавать свой роскошный автопарк. О этом агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил в Facebook.
«Кажется, мама больше не „любит скорость“, потому что Dubinsky.pro начал продавать свои многочисленные авто, пока их не арестовали. Санкции в действии, господа», — написал Евгений Шевченко.
По его информации, на одном из ресурсов, который специализируется на продаже машин, выставлены Mercedes-Benz G 55 AMG, Cadillac Escalade, Honda S2000.
Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора завел уголовное производство в отношении нардепа Александра Дубинского сразу по двум статьям: уклонение от уплаты налогов и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Фото: Facebook Евгения Шевченко240
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