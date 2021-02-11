«Санкции в действии»: в сети сообщили о распродаже нардепом Дубинским своего шикарного автопарка

В соцсетях сообщают, что народный депутат Александр Дубинский, которого исключили из фракции Верховной Рады «Слуга народа», начал распродавать свой роскошный автопарк. О этом агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил в Facebook.

«Кажется, мама больше не „любит скорость“, потому что Dubinsky.pro начал продавать свои многочисленные авто, пока их не арестовали. Санкции в действии, господа», — написал Евгений Шевченко.

По его информации, на одном из ресурсов, который специализируется на продаже машин, выставлены Mercedes-Benz G 55 AMG, Cadillac Escalade, Honda S2000.

Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора завел уголовное производство в отношении нардепа Александра Дубинского сразу по двум статьям: уклонение от уплаты налогов и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Фото: Facebook Евгения Шевченко

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