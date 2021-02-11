27.74 / 27.98 33.45 / 33.88
Киев: -7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Санкции в действии»: в сети сообщили о распродаже нардепом Дубинским своего шикарного автопарка

18:40 11 февраля 2021
Александр Дубинский

В соцсетях сообщают, что народный депутат Александр Дубинский, которого исключили из фракции Верховной Рады «Слуга народа», начал распродавать свой роскошный автопарк. О этом агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил в Facebook.

«Кажется, мама больше не „любит скорость“, потому что Dubinsky.pro начал продавать свои многочисленные авто, пока их не арестовали. Санкции в действии, господа», — написал Евгений Шевченко.

По его информации, на одном из ресурсов, который специализируется на продаже машин, выставлены Mercedes-Benz G 55 AMG, Cadillac Escalade, Honda S2000.

Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора завел уголовное производство в отношении нардепа Александра Дубинского сразу по двум статьям: уклонение от уплаты налогов и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Фото: Facebook Евгения Шевченко

240

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Василий Ломаченко

Усик с Ломаченко на ужасной дороге показались разбойниками

Санта Димопулос

Санта Димопулос обратилась к решившей сменить номер телефона Оксане Марченко

алла пугачева

«Мне позвонила Алла Пугачева»: разозленный российский актер рассказал про инцидент

Алина Гросу

Только что узнала: Алина Гросу сообщила о горе в семье

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер