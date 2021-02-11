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Украина

Минкульт внес «Хор Турецкого» в «черный» список

17:29 11 февраля 2021
«Хор Турецкого»

Пятеро участников российского «Хора Турецкого» внесены в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.

В «черный» список вошли артисты Алексей Александров, Михаил Кузнецов, Павел Бердников, Константин Кабанов, Олег Бляхорчук. А руководитель коллектива Михаил Турецкий находится также в базе данных сайта «Миротворец». В перечень Минкульта включены и российские киноактеры Роман Курцын и Евгений Лапов, сыгравшие в пропагандистском российском фильме «Крым».

Минкульт Украины с 2015 года ведет список деятелей культуры, в том числе российских, которые создают угрозу национальной безопасности страны. Этот список постоянно обновляется.

Ранее сообщалось, что в базу «Миротворца» попала телеведущая Оксана Марченко — ресурс обвиняет ее в шести преступлениях.

Фото из Википедии

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