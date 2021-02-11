Зеленский вернулся с передовой со значком от морпехов

В четверг, 11 февраля, президент Владимир Зеленский, в рамках рабочей поездки в Донецкую область, посетил передовую в зоне проведения операции Объединенных сил.

Глава государства ознакомился с оперативной ситуацией и пообщался с военнослужащими, сообщили в Офисе президента.

На передовой бойцы 503-го отдельного батальона морской пехоты подарили главе государства памятный значок в знак того, что «они всегда готовы прийти на помощь, всегда ему рады и считают другом».

Вернувшись, Владимир Зеленский вручил военным государственные награды и ценные подарки.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что готов привиться вакциной против COVID-19 в числе первых, вместе с украинскими военнослужащими, чтобы показать людям безопасность вакцинации.

Фотоpresident.gov.ua/

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