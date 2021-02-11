Вражеский снайпер убил бойца ВСУ на Донбассе
В четверг, 11 февраля, около 9:30 утра на направлении Горловки погиб боец ВСУ. Об этом украинская делегация в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу сообщает в своем Telegram-канале.
Украинский военнослужащий ВСУ был тяжело ранен снайпером ВС РФ и, несмотря на оказанную помощь, умер в ходе эвакуации.
Сообщается, что украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.
Напоминаем, в последнее время вдоль линии разграничения на Донбассе активизировались российские снайперы, от пуль которых гибнут украинские бойцы.
Ранее сообщалось, что, по мнению спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, нарушения режимы тишины не Донбассе не свидетельствуют о его срыве.199
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