Вражеский снайпер убил бойца ВСУ на Донбассе

В четверг, 11 февраля, около 9:30 утра на направлении Горловки погиб боец ВСУ. Об этом украинская делегация в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу сообщает в своем Telegram-канале.

Украинский военнослужащий ВСУ был тяжело ранен снайпером ВС РФ и, несмотря на оказанную помощь, умер в ходе эвакуации.

Сообщается, что украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

Напоминаем, в последнее время вдоль линии разграничения на Донбассе активизировались российские снайперы, от пуль которых гибнут украинские бойцы.

Ранее сообщалось, что, по мнению спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, нарушения режимы тишины не Донбассе не свидетельствуют о его срыве.

199

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter