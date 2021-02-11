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Украина

Суд отменил переименование Московского проспекта в Киеве в проспект Бандеры

11:05 11 февраля 2021
Судейский молоток

Директор организации «Украинский еврейский комитет» Эдуард Долинский заявил, что суд в Киеве отменил решение столичного горсовета о переименовании ряда улиц в рамках декоммунизации.

На своей страничке в соцсетях он уточнил, что речь идет о переименовании улицы Суворова в улицу Михаила Омеляновича-Павленко и Московского проспекта — в проспект Степана Бандеры.

Согласно данным Единого госреестра, Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск общественной организации «Громадський контроль та порядок». В частности, ОАСК признал «противоправным» и отменил решение столичного горсовета от 7 июля 2016 года о переименовании.

Напомним, что недавно Национальное антикоррупционное бюро Украины добилось разрешения на принудительный привод в суд главы Окружного админсуда Павла Вовка. Однако детективам не удалось это сделать — судью не застали ни дома, ни на работе. В Высшем антикоррупционном суде санкционировали повторный привод служителя Фемиды на заседание, которое назначено на 14:00 16 февраля.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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