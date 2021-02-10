Отменят ли в украинских школах 10−11 классы? Все детали новой реформы

Несколько недель назад в СМИ появилась информация о том, что уже в 2021 году количество школ в Украине, которые набирают 10—11 классы, может сократиться в разы. Поводом для шума в прессе стали sms-сообщения, которые получили в школьных чатах родители учеников некоторых учебных заведений. В чатах было сказано: «С сентября в нашей школе не будет 10-го класса. Решайте, где будете продолжать обучение». Затем появились сообщения, что 10—11 классов не будет в населенных пунктах, численность которых составляет меньше 50 тысяч человек. Дескать, теперь набор в 10-й класс смогут осуществлять только лицеи, а в селах и маленьких городах лицеев не будет. В Министерстве образования эти заявления опровергли, уверяя, что возможность пойти в 10-й класс будет у всех желающих, независимо от их места жительства. «ФАКТЫ» разбирались, что из этого правда и что ждет школьников уже в 2021 году.

В 2021 году для большинства школьников ничего не изменится

Как выяснилось, предстоящие нововведения придуманы не вчера. Новшества обусловлены реформой «Новая украинская школа», которая была принята еще в 2017 году. Реформой предусмотрено, что к 2027 году школы в Украине преобразуют в начальные, гимназии и лицеи. Как это будет происходить и будет ли возможность у жителей небольших городов поступить в лицей, «ФАКТАМ» рассказал начальник Главного управления общего, среднего и дошкольного образования Министерства образования Украины Юрий Кононенко.

— Школьников и их родителей напугала появившаяся в СМИ информация о том, что «с сентября не будет набора в 10-й класс». Первый и основной вопрос: что изменится конкретно в 2021 году?

— Конкретно в 2021 году для большинства школьников ничего не изменится. Ни один выпускник 9-го класса не будет лишен права получить полное среднее образование, и у него, как и прежде, будет несколько вариантов: либо идти в учреждения профессионально-технического образования и специального предвысшего (это колледжи, техникумы и училища), либо в 10-й класс школы (и если он учился в этой же школе, у него будет приоритетное право на зачисление).

— То есть набор в 10-е классы никто не отменяет. Почему тогда пошли такие слухи и появились подобные сообщения в родительских чатах?

— Очевидно, это связано с процессом трансформации средних общеобразовательных учебных заведений, который был заложен в принятом в 2017 году Законе «Об образовании» и принятом в 2020 году Законе «О полном среднем образовании». Суть этой трансформации в том, что к 2027 году все средние общеобразовательные учебные заведения должны быть разделены на начальные школы (1—4 классы), гимназии (5—9 классы) и лицеи (10—12 классы).

В законе определено, что начальная школа может функционировать отдельно, гимназия — тоже отдельно или же вместе с начальной школой, а лицей — это уже, как правило, отдельное учебное заведение. Хотя и лицей может быть совмещен с гимназией. Мы говорим именно о 2027-м, потому что 1 сентября 2027 года пойдут в 10-й класс дети, которые в 2018 году пошли в первый класс Новой украинской школы. И после 9-го класса они должны будут получать профильное среднее образование.

— Выходит, поступив в лицей, ученику нужно будет выбрать определенный профиль?

— Да. Такой подход однозначно повысит качество образования, а сам ученик уже будет более осознанно выбирать свой жизненный путь.

— В СМИ звучала информация о том, что создать лицей возможно будет только в тех населенных пунктах, где проживает не меньше 50 тысяч человек. А в городах и селах с меньшим населением останутся только гимназии, то есть можно будет закончить только 9-й класс.

— Это не так. В законе действительно написано, что городские советы могут создавать лицеи в городах, где проживает не меньше 50 тысяч человек. Но в населенных пунктах, где жителей меньше, это тоже возможно — только лицей будет создавать уже не городской, а областной совет. Это тоже сказано в законе. Поэтому в небольших населенных пунктах тоже будут лицеи.

Более того, народные депутаты сейчас зарегистрировали несколько законодательных инициатив, в которых они предлагают все же дать возможность всем советам (сельским, поселковым, городским) создавать лицеи во всех населенных пунктах, не привязываясь к численности населения. Предлагается внести изменения еще в один пункт закона, согласно которому в лицее должно быть как минимум четыре параллельных класса: то есть четыре десятых класса, четыре одиннадцатых и четыре двенадцатых. Такие нормы устанавливались потому, что планировалось, что лицей будет функционировать как отдельное учреждение и, соответственно, учителя, которые будут там работать, должны иметь определенную нагрузку. Но сейчас народные депутаты предлагают немного снизить эту планку и позволить работать лицею, в котором будут не четыре, а два параллельных класса.

— Это в том случае, если лицей, например, будет объединен с гимназией?

— Да, и в этом тоже. Поэтому в целом Министерство образования одобряет инициативу дать право создавать лицеи всем территориальным общинам (в том числе в маленьких городах и поселках) и уменьшить количество параллельных классов в этих лицеях с четырех до двух. Надеемся, что эти изменения будут приняты.

— Но лицеев, очевидно, будет меньше, чем гимназий? Возьмем небольшой город, где сейчас есть три школы. Сколько там может быть гимназий и лицеев?

— Теоретически там могут быть, например, две гимназии и один лицей. Нужно еще понимать, что не каждая школа может стать лицеем — речь идет о профильном образовании, и от педагогов требуется определенный уровень. Поэтому при реорганизации лицеи должны создаваться там, где есть соответствующие кадры.

«Надеемся, что спрос на рабочие профессии будет расти»

— А если в поселке или городке, где живет ученик, так и не создадут лицей, ему придется ездить в другой населенный пункт? Как это будет организовано?

— Эти вопросы обсуждаются. Это могут быть школьные автобусы (как это сейчас происходит с подвозом детей из сел в опорные школы), а может быть и создание пансионов, где дети могли бы жить.

Сейчас мы это видим на примере тех, кто получает образование в профессионально-технических учебных заведениях. Если человек хочет, к примеру, стать слесарем, а в его поселке нет такого учебного заведения, он едет туда, где оно есть. Либо каждый день туда ездит, либо живет в пансионе (раньше это называли общежитием). Безусловно, создание таких пансионов — довольно сложный процесс. Но они будут постепенно создаваться — там, где в этом возникнет необходимость.

Если же говорить о лицеях, то планируется, что они будут и в небольших населенных пунктах. Это не должно стать глобальной проблемой.

— А как будет происходить эта трансформация в крупных городах? Например, будут ли в Киеве объединенные гимназии и лицеи или лицей станет отдельным заведением, в которое всем желающим придется поступать?

— Рассматриваются оба варианта. Какие-то школы станут только гимназиями, а в других возможно создать лицей с гимназией. По каждому району Киева уже есть определенный план, и понятно, какая школа будет только гимназией, какая — начальной школой и гимназией, а какая лицеем. Кстати, есть и учебные заведения, которые будут исключением из правил. Это некоторые школы с углубленным изучением немецкого, французского, польского, иврита, новогреческого и некоторых других языков, и особенности их деятельности закреплены международными договорами. Там будут функционировать классы с 1 по 12-й.

— Так как лицеев будет меньше, чем гимназий, хватит ли там мест для всех желающих?

— При поступлении в лицей может быть конкуренция, и это абсолютно нормально. На самом деле в некоторых специализированных школах, колледжах и техникумах конкуренция существует и сейчас.

У нас в стране действительно очень много желающих учиться в старшей школе (а затем получать высшее образование), и в этом есть определенный перекос. Есть страны, где высшее образование получают всего 20 процентов из тех, кто получил полное среднее. У нас же этого хотят 80 процентов. И часто бывают ситуации, когда человек, окончив университет, не работает по специальности и понимает, что ошибся в своем выборе.

Профессионально-техническое образование в нашей стране многие не считают престижным, хотя в этой сфере у нас есть прекрасные учебные заведения. И мы надеемся, что спрос на рабочие профессии будет расти. Сейчас мы говорим о том, что полное среднее образование однозначно получат все. Кто-то — в лицее, кто-то — в колледже или техникуме. Каким будет соотношение между ними, покажет жизнь.

— Сейчас, если ученик, закончив 9-й класс, идет в 10-й в своей же школе, ему не нужно сдавать вступительные экзамены — зачисление происходит автоматически. Как будет теперь, если, например, учебное заведение включает в себя и гимназию, и лицей и выпускник гимназии хочет идти конкретно в этот лицей? Ему нужно будет сдавать вступительные экзамены?

— Вероятнее всего, нет — у него будет приоритетное право на зачисление, если речь идет о том же учебном заведении, в котором он учился. Почему предусмотрено, что лицей может быть совмещен с гимназией? Потому что в некоторых случаях для учеников это очень хорошая предпрофильная подготовка. Есть учебные заведения, в которых учеников ориентируют на определенный профиль уже с 5-го или 6-го класса, и это вполне оправданно.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», ВНО в 2021 году состоится 10 апреля, результаты обнародуют 16 апреля. Учащимся, которые покажут лучший результат на тестировании будут выплачивать денежные премии.

Тем временем стала известна дата, когда украинский станет обязательным языком ВНО.

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