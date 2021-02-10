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Украина

Шмыгаль уточнил источник дополнительных доз вакцины для Украины от Еврокомиссии

19:03 10 февраля 2021
Встреча Дениса Шмыгаля и Валдиса Домбровскиса

Дополнительные 1,2 млн доз вакцины от коронавируса англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca Украине перепродаст Польша. Об этом на встрече с премьер-министром Денисом Шмыгалем заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

«Еврокомиссия помогает с договорными соглашениями, а также с транспортировкой и доставкой из Польши в Украину через механизм гражданской защиты ЕС», — пояснил еврочиновник, которого цитирует Facebook главы украинского правительства.

По словам Шмыгаля, перепродажа будет осуществлена без дополнительных комиссий или прибыли.

Напомним, ранее стало известно, что в феврале Украина при посредничестве ЕС получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer, а до конца первого полугодия 2021 года — до 3,7 млн доз AstraZeneca.

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