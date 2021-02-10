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Украина

Детсады и школы Киева закрыли на два дня из-за непогоды

18:19 10 февраля 2021
Школьник на улице

В ожидании удара циклона Volker власти Киева решили на два дня — 11 и 12 февраля — закрыть школы и детские сады столицы, а родителям учесть их вынужденное отсутствие на работе как удаленную работу. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам исполняющего обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, это оперативное решение призвано максимально разгрузить транспортные пути и минимизировать парковки вдоль дорог, чтобы дорожники могли беспрепятственно убирать снег.

«Только в столице на сегодня общее количество педагогического персонала вместе с детьми — почти 500 000 человек. А это и логистика к местам учебы и работы, и большая нагрузка на транспортную систему города. Поэтому прекращение очного обучения на два дня станет реальным разгрузкой столичных автодорог», — объяснили в мэрии.

Ранее синоптики спрогнозировали, что Volker осложнит погоду в большинстве областей Украины, так как принесет мокрый снег, ледяной дождь, гололедицу и порывистый ветер. А в выходные в Украину придет существенное похолодание.

Напомним, в конце января на дистанционное обучение из-за непогоды переводили школы сразу семи регионов Украины.

Фото с Pixabay

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