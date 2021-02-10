Зеленский подтвердил, что будет вакцинироваться вместе с военными

Президент Украины Владимир Зеленский пройдет вакцинацию вместе с военнослужащими. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Буду вакцинироваться с нашими военными — верховный главнокомандующий должен поступить именно так», — написал Владимир Зеленский.

При этом в комментариях многие фолловеры скептически настроены по поводу такой инициативы: «Если вы переболели ковид, и у вас есть антитела, то зачем вам прививаться?», «Не вздумайте! Эта вакцинация — это гроб с музыкой». Есть сомневающиеся: «Пока вакцина не будет испытана на президентах публично, даже не вздумаю притронуться к ней».

Но многие одобряют решение Зеленского: «Самый лучший президент!».

Ранее президент Зеленский заявил, что готов привиться вакциной против COVID-19 в числе первых, чтобы показать украинцам безопасность вакцинации.

Фото из Instagram Владимира Зеленского

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