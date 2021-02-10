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Дело Шеремета: под крики «Позор!» суд оставил Антоненко за решеткой

17:30 10 февраля 2021
Дело Шеремета: под крики «Позор!» суд оставил Антоненко за решетку

Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию защитников ветерана Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, на решение суда первой инстанции, и оставил музыканта под стражей. Об этом сообщают Буквы.

Представители обвинения заявили в суде о наличии у подсудимого двух паспорта гражданина Украины для выезда за границу, что якобы свидетельствует о его возможности побега за рубеж.

Заслушав прокуроров, в суде выслушали заявления поручителей — бывших народных депутатов Андрея Тетерука и Оксаны Корчинской, действующих нардепов от «Слуги народа» Егора Чернева и от «Европейской солидарности» Марии Ионовой.

Теперь в связи с решением суда, которое было встречено возгласами «Позор!», Антоненко продолжит находиться под стражей до 2 апреля 2021 года.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемых. Следствие подозревает троих — врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Тем не менее в мае 2020 Дугарь избрали меру пресечения в виде залога в размере 168 тысяч гривен, а в августе 2020 Юлии Кузьменко изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Таким образом, в СИЗО остается один Антоненко.

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