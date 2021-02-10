В Киеве запускают систему фиксации нарушений ПДД на полосе общественного транспорта: что об этом известно

В МВД Украины анонсировали установку в 2021 году на дорогах Украины еще 220 камер фиксации нарушений Правил дорожного движения, причем с 15 февраля 2021 начнут работать камеры фиксации нарушений ПДД именно на полосе проезда общественного транспорта. Об этом на брифинге заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, первой камерой, которая заработает в данном режиме, станет установленная в Киеве на бульваре Дружбы народов, 36.

Белошицкий считает, что система фото- и видеофиксации уже доказала свою эффективность — количество ДТП с пострадавшими и погибшими удалось снизить втрое.

«Чтобы эта система заработала, была проведена титаническая работа. И техническая сторона системы фото- и видеофиксации, и законодательная составляющая, все приведено в ответственность украинскому законодательству», — добавил офицер, которого цитирует пресс-служба МВД Украины.

Напомним, осенью в патрульной полиции анонсировали появление нового средства для борьбы с лихачами — так называемых фантомных патрулей, т. е. автомобилей, оснащенных современными приборами, позволяющими контролировать и выявлять нарушителей скорости прямо в движении.

Фото МВД Украины





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