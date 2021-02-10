МВД собрало данные о 70 палачах из печально известной донецкой «Изоляции»

Правоохранители заочно сообщили о подозрении руководителю печально известной спецтюрьмы на территории бывшего арт-центра «Изоляция» в оккупированном Донецке, а также одному из конвоиров.

Как сообщают в МВД, в ближайшее время будет сообщено о подозрении еще нескольким фигурантам дела.

По словам начальника отдела расследований особо тяжких преступлений Главного управления Нацполиции в Донецкой области Ивана Буряка, двум фигурантам инкриминируют четыре статьи УК Украины.

Полиция продолжает устанавливать причастных к функционированию тюрьмы, где гражданское население и военнопленных подвергают жестоким пыткам в нарушение всех международных договоров в области прав человека.

По данным МВД, на данный момент есть информация о более, чем 70-ти участниках НВФ, которые могут быть причастны к преступлениям в «Изоляции».

На подозреваемых полицейские вышли благодаря показаниям бывших заключенных — людей, которым удалось выжить и вернуться на подконтрольные правительству Украины территории. Часть из них были освобождена в ходе обмене пленными, других выкупили родные за большие деньги. Сейчас установлено более 40 потерпевших.

«Среди наиболее жестоких пыток — спиливание зубов, подключение электричества к различным органам, изнасилования, имитация расстрела и похороны живьем с забиванием гвоздей в гроб», — говорится в сообщении.

Эксклюзивное интервью об «Изоляции» с 31-летним журналистом, писателем и блогером Станиславом Асеевым, который провел в застенках боевиков так называемой «ДНР» 962 дня, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Иллюстративное фото с Pixabay.

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