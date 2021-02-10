ЕС отправляет в Украину вакцины Pfizer и AstraZeneca: когда и сколько

Европейский союз анонсировал намерение предоставить Украине 117 тыс. доз вакцины Pfizer в феврале и до 3,7 млн доз AstraZeneca в первой половине года. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Как известно, ранее президент Зеленский заявлял о вспышке «национального эгоизма» в мире и сетовал на неравный доступ разных стран к вакцинам от коронавируса, однако после этого стало известно, что по программе COVAX только в феврале Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer.

Кроме того, на данный момент получено подтверждение поставок 12 миллионов доз вакцин против коронавируса от компаний от AstraZeneca и Novavax. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, эти поставки также начнутся в феврале. Посредником выступают Serum Institute и Crown Agents

Минздрав уже начал формирование списков пациентов для вакцинации.

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