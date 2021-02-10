НАБУ начало расследование закупки вакцин от ковида

Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке вакцин от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает УП.

Журналисты спросили на брифинге, состоявшемся во вторник, 10 февраля, и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, соответствует ли действительности информация об открытии производства по подозрению главы Минздрава Максима Степанова в злоупотреблении служебным положением. Причиной открытия производства называются якобы заблокированные министром другие соглашения о закупке вакцин против COVID-19 в пользу соглашения с компанией «Лекхим»,

«Без фамилий. НАБУ действительно в феврале начало расследование (буквально несколько дней назад) по закупкам вакцины», — ответил Грищук.

Напоминаем, министр Степанов сообщил, когда в Украине появятся коммерческие вакцины от коронавируса.

Фото: pixabay.com

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