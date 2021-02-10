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Украина

Вражеский снайпер ранил бойца ВСУ на Донбассе

14:46 10 февраля 2021
военный

10 февраля на фронте снова активизировались вражеские снайперы. В районе населенного пункта Пески российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских сил. Был ранен украинский военный. Об этом сообщило Минобороны.

Обстрел случился в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Раненого воина доставили в госпиталь. Состояние здоровья бойца оценивается как удовлетворительное.

В командовании ООС говорят, что адекватно ответили на вражеские обстрелы, а о снайпере сообщили представителям ОБСЕ.

Напомним, ранее активность вражеских снайперов была зафиксирована в районе Новозвановки и Пивденного. Были ранены бойцы ВСУ.

Фото ministry_of_defense_ua/Instagram

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