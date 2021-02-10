TIME получил скандальную стенограмму разговора Ермака с адвокатом Трампа

В распоряжении влиятельного издания «Time» оказалась стенограмма разговора представителей Офиса президента Украины Владимира Зеленского и адвоката 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Как пишет «Украинская правда» со ссылкой на «Time», беседа состоялась летом 2019 года. После этого Дональд Трамп начал «давить» на Украину. Отмечается, что с украинской стороны в беседе принимали участие два помощника Зеленского — Андрей Ермак, который позже возглавил Офис президента, и Игорь Новиков.

Во время телефонного разговора Руди Джулиани не просил об услуге, но добивался проведения проверки в отношении Хантера Байдена — сына будущего конкурента Дональда Трампа на выборах Джо Байдена. Он рассчитывал, что это поможет Трампу переизбраться на второй президентский срок.

«Пусть эти расследования продолжаются, попросите кого-нибудь расследовать это», — цитирует издание Руди Джулиани, который также сказал: «Меня не интересуют люди, которые лгут или преувеличивают. Это не о политической услуге».

«Вы не должны чувствовать себя ужасно. Все, что нам нужно от президента, это сказать: «Я ставлю честного прокурора и он откопает доказательства, которые существуют в настоящее время», — говорил адвокат Трампа и обещал помочь улучшить отношения Украины с США: «Ради нашей страны и ради вашей страны мы (должны) разъяснить все эти факты».

После этой беседы Трамп и Зеленский также пообщались по телефону. Тогда американский президент и заговорил о расследовании в отношении Байдена и его сына Хантера, который работал в совете директоров украинской газовой компании «Burisma».

Позже, летом того же года, Дональд Трамп решил заморозить помощь Украине на сумму около 400 млн долларов, но из-за огласки передумал.

Сообщается, что стенограмму с записью 40-минутного разговора американскому изданию отправил 3 февраля Игорь Новиков. А сам Зеленский 4 февраля заявил «Time»: «Прошлое — это прошлое. Меня глубоко волнует будущее наших отношений с Соединенными Штатами, я хочу сосредоточиться на этом».

Утверждается, что Андрей Ермак сказал изданию, что если бы расследование против семьи Байдена было начато, «последствия могли бы быть катастрофическими». По его словам, команда Зеленского с самого начала избегала «внутренней американской политики».

А Новиков в разговоре с «Time» вспомнил, что звонок Джулиани ввел его в состояние шока: «После того, как мы повесили трубку, я без тени сомнения понял, что мы в серьезной опасности». Он выразил готовность помочь в федеральном расследовании против Джулиани, если прокурор Южного округа Нью-Йорка обратится к нему.

Игорь Новиков считает, что действия Руди Джулиани угрожают нацбезопасности Украины, а попытки втянуть ее во внутреннюю политику союзников не должны остаться безнаказанными.

Ранее в США были найдены доказательства того, что Дональд Трамп теоретически мог использовать вопрос военной помощи для влияния на Владимира Зеленского. Так, были обнародованы документы, подтверждающие, что Трамп еще за месяц до скандально известного телефонного разговора с Зеленским попросил собрать сведения о военной помощи, выделяемой американцами Украине.

Фото Андрея Ермака из Википедии.

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