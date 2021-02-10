Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом

Мониторинг воздушной ситуации на границе с РФ может включать операции НАТО в пространстве над Крымом — в Симферопольском районе полетной информации (РПИ). С таким предложением выступило Мининфраструктуры Украины.

«В современных условиях важно усиливать контроль гражданского воздушного движения и реагировать на кризисные ситуации в районе Черного моря и зоны АТО. Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе полетной информации и отмену ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобного. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», — заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе встречи с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером.

На переговорах обсудили также участие в совместных учениях Украина-НАТО в Черном море «Coherent Resilience 2021», создание в Украине национальной системы устойчивости и сотрудничество в области кибернетики.

Напоминаем, российские оккупанты усилили военные силы в Крыму.

Фото: pixabay.com

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