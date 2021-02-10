МИД Украины предостерег Саакашвили

Спикер МИД Украины Олег Николенко предостерег бывшего грузинского президента, а ныне главу украинского исполкома Национального совета реформ Михеила Саакашвили от призывов к акциям неповиновения на территории дружественной Грузии.

«МИД Украины в очередной раз предостерегает украинских граждан, являющихся публичными лицами, от призывов к акциям неповиновения в дружественном государстве Грузия. Комментарий относительно обвинений Михаила Саакашвили», — написал дипломат в своем микроблоге в Twitter и добавил комментарий внешнеполитического ведомства по данной ситуации.

МЗС України вкотре застерігає українських громадян, які є публічними особами, від закликів до акцій непокори в дружній іноземній державі Грузії.



Коментар щодо звинувачень Михеїла Саакашвілі https://t.co/1qyaM1vPte pic.twitter.com/TmicfUCTkK — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 10, 2021

«Такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела нашего стратегического партнера. Украинское государство никогда не прибегало и не будет прибегать к подобным вмешательствам, и выступает категорически против таких действий на международной арене», — говорится в комментарии.

По словам Николенко, нападки в адрес Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Грузии Игоря Долгова «не содержат никаких доказательств, кроме эмоций обвиняющего».

Напомним, что Саакашвили призвал своих сторонников в Грузии не подчиняться решениям судов и ломать хребет системе. Посол Украины в Грузии Игорь Долгов заверил. что слова Саакашвили — это личное мнение, а не позиция украинской власти. После этого бывший президент назвал Долгова «позорным послом», «советским функционером», «коррупционером», вредящим украинским интересам.

Фото Михеила Саакашвили из социальных сетей.

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