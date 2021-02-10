По инициативе Фонда Губского прошла международная выставка, посвященная истории Большого государственного герба
В Киеве завершилась международная выставка «Знак Соборности. Большой герб Украины от Нарбута до Якутовича», которую организовал Фонд Богдана Губского «Украина XXI века» при участии Украинского музея и библиотеки в Стэмфорде (США) и 12-ти музейных учреждений Украины.
Выставка проходила в Национальном художественном музее Украины и была посвящена традиции Большого государственного герба Украины, исторические истоки создания которого достигают освободительных войн 1917−1921 годов. Экспозиция сформирована из примерно 60 артефактов, треть которых была представлена на публичное обозрение впервые.
Особое место заняли раритеты, которые Фонд «Украина XXI века» привез из США. Впервые в Украине и в мире были представлены 14 эскизов государственных символов Украины: государственных гербов, флагов и печатей, созданных выдающимся украинским геральдистом Николаем Бытынским в 1939 году по заказу правительства УНР в изгнании.
Выдающиеся деятели науки и культуры, общественные деятели, военные, историки и дипломаты, посетившие выставку, отметили, что это международное событие стало для Украины настоящим путеводителем, показало истоки украинского Большого государственного герба, его исторические корни, которые достигают тысячелетней истории, и объяснило обществу, какой именно герб надо принять в качестве Большого государственного герба.
«Культурная дипломатия является мощным инструментом, который помогает найти и сосредоточиться на том, что объединяет, а не разделяет. Целью выставки было осветить более чем 100-летнюю традицию создания Большого государственного герба Украины и более чем тысячелетнюю историю составляющих Большого герба: Знака Княжеского государства Владимира Великого — тризуба, герба Войска Запорожского — казака с мушкетом и герба Галицко-Волынского государства — Льва. На сегодня могу с уверенностью сказать, что с этой миссией мы справились на 100%», — подчеркнул Богдан Губский.
Уникальность выставки и ее экспонатов отметил и третий президент Украины Виктор Ющенко.
«Нашему государству 30 лет, а мы еще ведем дискуссию о Большом гербе. На самом деле — основном гербе, потому что он как раз показывает ту интеграцию, которая переплетается в общественном осознании: „Кто мы такие?“. Идентификация как раз начинается с Большого герба. Это лучший символ украинской нации. Абсолютно обидно и неуместно то, что много лет мы „провисли“ в порядке дня относительно Большого государственного герба Украины, который очень наглядный для миллионов людей, потому что иллюстрирует конструкцию украинского государства», — сказал Ющенко.
По его словам, нация осознала, что в повестку дня нужно ставить тему национальной символики.
«Это та миссия, которую нельзя ничем заменить. Мне жаль, когда я слышу, что в парламенте некоторые силы доказывают, что Украине не нужен Большой герб. Очень важно сконцентрироваться на том, чтобы мы как нация получили в государстве Большой герб», — отметил третий президент Украины.
Как отметила пресс-служба Фонда «Украина XXI века», и в дальнейшем будет продолжаться деятельность по поиску исторического наследия украинского государства, уникальных вещей, которые еще никогда не были в Украине, и их представлению на всенародный показ.26
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