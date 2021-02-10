По инициативе Фонда Губского прошла международная выставка, посвященная истории Большого государственного герба

В Киеве завершилась международная выставка «Знак Соборности. Большой герб Украины от Нарбута до Якутовича», которую организовал Фонд Богдана Губского «Украина XXI века» при участии Украинского музея и библиотеки в Стэмфорде (США) и 12-ти музейных учреждений Украины.

Выставка проходила в Национальном художественном музее Украины и была посвящена традиции Большого государственного герба Украины, исторические истоки создания которого достигают освободительных войн 1917−1921 годов. Экспозиция сформирована из примерно 60 артефактов, треть которых была представлена на публичное обозрение впервые.

Особое место заняли раритеты, которые Фонд «Украина XXI века» привез из США. Впервые в Украине и в мире были представлены 14 эскизов государственных символов Украины: государственных гербов, флагов и печатей, созданных выдающимся украинским геральдистом Николаем Бытынским в 1939 году по заказу правительства УНР в изгнании.

Выдающиеся деятели науки и культуры, общественные деятели, военные, историки и дипломаты, посетившие выставку, отметили, что это международное событие стало для Украины настоящим путеводителем, показало истоки украинского Большого государственного герба, его исторические корни, которые достигают тысячелетней истории, и объяснило обществу, какой именно герб надо принять в качестве Большого государственного герба.

«Культурная дипломатия является мощным инструментом, который помогает найти и сосредоточиться на том, что объединяет, а не разделяет. Целью выставки было осветить более чем 100-летнюю традицию создания Большого государственного герба Украины и более чем тысячелетнюю историю составляющих Большого герба: Знака Княжеского государства Владимира Великого — тризуба, герба Войска Запорожского — казака с мушкетом и герба Галицко-Волынского государства — Льва. На сегодня могу с уверенностью сказать, что с этой миссией мы справились на 100%», — подчеркнул Богдан Губский.

Уникальность выставки и ее экспонатов отметил и третий президент Украины Виктор Ющенко.

«Нашему государству 30 лет, а мы еще ведем дискуссию о Большом гербе. На самом деле — основном гербе, потому что он как раз показывает ту интеграцию, которая переплетается в общественном осознании: „Кто мы такие?“. Идентификация как раз начинается с Большого герба. Это лучший символ украинской нации. Абсолютно обидно и неуместно то, что много лет мы „провисли“ в порядке дня относительно Большого государственного герба Украины, который очень наглядный для миллионов людей, потому что иллюстрирует конструкцию украинского государства», — сказал Ющенко.

По его словам, нация осознала, что в повестку дня нужно ставить тему национальной символики.

«Это та миссия, которую нельзя ничем заменить. Мне жаль, когда я слышу, что в парламенте некоторые силы доказывают, что Украине не нужен Большой герб. Очень важно сконцентрироваться на том, чтобы мы как нация получили в государстве Большой герб», — отметил третий президент Украины.

Проект Большого государственного герба Украины. Сергей Якутович, Александр Ивахненко, Виталий Митченко, Мария Дмитриенко, Юрий Савчук. Победитель конкурса на лучший эскиз БГГУ 2008–2009 гг. Утвержден Кабинетом Министров Украины в 2009 году

Как отметила пресс-служба Фонда «Украина XXI века», и в дальнейшем будет продолжаться деятельность по поиску исторического наследия украинского государства, уникальных вещей, которые еще никогда не были в Украине, и их представлению на всенародный показ.

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