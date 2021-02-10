В деле о крушении самолета МАУ в Иране всплыла секретная запись

Огонь по авиалайнеру компании «Международные авиалинии Украины», который был сбит ракетой в небе на Тегераном (Иран) в январе 2020 года, мог вестись преднамеренно.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на CBC News, канадские эксперты изучают аудиозапись, на которой звучит голос человека, который может быть министром иностранных дел Ирана. Во время разговора обсуждается возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом.

Отмечается, что человек, которого определили как главу иранского МИДа Мохаммада Джавада Зарифа, говорит на фарси, что существует «тысяча возможностей» объяснить авиакатастрофу, включая преднамеренное нападение с участием двух или трех «внедренных лиц». Человек утверждает, что такой сценарий был «вовсе не маловероятным», и добавляет, что правда об авиакатастрофе никогда не будет раскрыта высшим руководством страны.

По словам дипломата, это должно остаться в тайне в интересах нации, чтобы не были раскрыты особенности ПВО страны.

Издание также отмечает, что канадскому правительству известно об этой записи, и что спецслужбы Канады оценивают ее подлинность.

Так, специальный советник премьер-министра Канады по делу об авиакатастрофе Ральф Гудейл сообщил, что эксперты получили копию записи в ноябре 2020 года. По его словам, аудиофайл содержит конфиденциальную информацию и публичное комментирования его деталей может поставить под угрозу жизни людей.

Напомним, что ранее Ральф Гудейл заявлял, что в Канаде не согласились с предложением Ирана выплатить по 150 тысяч долларов родственникам жертв катастрофы. По его словам, Иран не может единолично устанавливать размер компенсации — окончательная сумма должна быть определена по итогам переговоров между Ираном и пятью другими государствами, граждане которых погибли в катастрофе.

Фото с места катастрофы авиалайнера МАУ из иранских массмедиа.

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