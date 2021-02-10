В Украине третий день снегопады: какие последствия

В Украине, где третьи сутки идет снег и где открыли около пяти тысяч пунктов обогрева, по состоянию на утро среды, 10 февраля, небольшие осадки в виде снега или снега с дождем фиксируются в Черниговской, Киевской, Закарпатской, Донецкой и Запорожской областях.

Как сообщают в ГосЧС, в Киевской области продолжают действовать ограничения движения крупногабаритных транспортных средств: на въезд в г. Киев (с 3:00 10 февраля); в пределах Киевской области (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н -08 Борисполь-Мариуполь) в пределах Черниговской области (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы).

На въездах в столицу спасатели развернули 8 пунктов обогрева. Подразделения чрезвычайной службы за все время непогоды помогли выбраться из снежных заносов 420 транспортным средствам (из них 16 карет «скорой» и 23 автобуса) и оказана помощь 709 лицам.

Утром и днем 10 февраля в Киевской области гололед, погодные условия могут привести к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов.

А в «Укравтодоре» отмечают, что в Волынской области действует ограничение для всех видов транспорта, и напоминают, что с 15:00 9 февраля были сняты все ограничения движения грузового транспорта на главных подъездных дорогах к Киеву в Киевской, Житомирской, Ровенской, Черниговской, Полтавской, Черкасской областях.

Тем временем в «Киевавтодоре» сообщают, что в ночь на среду дороги в столице повторно чистили из-за снегопада, из города было вывезено более трех тонн снега. Работали и мобильные снегоплавильные комплексы.

Водителям советуют воздерживаться от поездок на собственных авто.

Напомним, что в Хмельницкой области в снежную ловушку попала «скорая», которая ехала на вызов к задыхающемуся десятимесячному малышу. Машину медиков из снега вызволили спасатели. Сотрудники ГосЧС на пожарном автомобиле отвезли фельдшера в село, а затем вернули его вместе с болеющим малышом к медицинскому автомобилю.

Фото со странички «Киевавтодора» в социальных сетях.

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