Неплохо устроились: чем занимаются «экс-министры ДНР» в России

Один из сайтов боевиков так называемой «ДНР» DNR LIVE на днях опубликовал первую часть статьи под названием «Жизнь после правительства, или Чем занимаются экс-министры „ДНР“ в России». В ней рассказано о пяти «топ-чиновниках», покинувших Донецк. Судя по информации, устроились эти персонажи весьма неплохо.

Андрей Пинчук, с ноября 2014 года по март 2015-го был «министром государственной безопасности ДНР». После отставки переехал в Москву. Совместно с Александром Бородаем создал Межрегиональную общественную организацию «Союз добровольцев Донбасса», где занимает пост исполнительного директора. Еще он «председатель совета командиров, член правления и руководитель Московского отделения» этой организации. Помимо этого, как пишет ТАСС, 11 января 2021 года Пинчук стал временно исполняющим обязанности ректора МГТУ «Станкин» (до этого был первым проректором).

Лариса Полякова, с мая 2015 года по март 2018 года была «министром образования и науки ДНР». В апреле 2019 года переехала в Ухту, где работала профессором кафедры экономики Ухтинского государственного технического университета, некоторое время исполняла обязанности начальника учебно-методического управления. Через полгода переехала в Воркуту. Теперь она директор Воркутинского филиала УГТУ.

Дмитрий Трапезников, с декабря 2014-го и по сентябрь 2018-го работал в «администрации главы ДНР». В апреле 2016 года также был назначен «исполняющим обязанности заместителя председателя совета министров». После убийства Захарченко покинул Донецк. В марте 2020 года стал главой администрации Элисты, до этого полгода исполнял обязанности главы администрации.

Александр Тимофеев, с ноября 2014-го по сентябрь 2018-го был «министром доходов и сборов», один из самых приближенных к главарю «ДНР» Захарченко, кличка «Ташкент» и «кошелек Захарченко». Еще более двух лет исполнял обязанности «заместителя председателя правительства». После ликвидации Захарченко сбежал в Россию. В марте 2019 года появилась информкция, что спецслужбы якобы арестовали Тимофеева в Ростове-на-Дону и доставили в Москву для проведения следственных действий. Однако вскоре экс-советник Захарченко Александр Козаков опубликовал на своей страничке ВКонтакте совместное с Тимофеевым фото из кафе. В октябре 2020 года Тимофеев опубликовал у себя во ВКонтакте видео из Катара.

Виктор Яценко, был «министром связи ДНР» с ноября 2014-го по октябрь 2019-го. После отставки покинул «республику». Сейчас он советник председателя партии «За правду» и руководитель проектов «Про100 За правду» и «ЭкоСистема».

«Ну и что, наказал их Бог?» — горько прокомментировал в местных пабликах житель оккупированного Донецка эту новость.

Ранее «ФАКТЫ» писали, во что превратил Донбасс «русский мир».

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