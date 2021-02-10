К резонансному убийству на донбасском блокпосту появились странные подробности

Чрезвычайное происшествие со стрельбой возле линии разграничения получило продолжение. Ранее в штабе ООС подтвердили, что 8 февраля военный на блокпосту был вынужден открыть огонь по гражданским «жигулям». А журналист Юрий Бутусов утверждает, что водитель обстрелянного автомобиля занимался частным извозом и в тот момент как раз вез новобранца в штаб 53-й бригады. Таксист по каким-то причинам отклонился от маршрута и собрался везти военного в серую зону в направлении оккупированных территорий.

«Мужчина взял отношение в военкомате для оформления военнослужащим в ряды данной бригады… Приехал в зону ООС, и взял такси доехать до штаба… Трудно понять, что двигало таксистом, который вместо поездки правильным маршрутом выехал на передовую, на наш взводный опорный пункт. Здесь проезд запрещен… Солдат — часовой среагировал и открыл предупредительный огонь в воздух», — рассказал Бутусов.

По версии журналиста, водитель с пассажиром не выполнили требований часового, и тот открыл огонь на поражение. В результате таксист убит на месте, пассажир-военный ранен в руку.

Напомним, ЧП случилось в районе населенных пунктов Петровское и Викторовка Волновахского района Донецкой области. Действия часового изучает военная служба правопорядка.

Фото архив kyivschina. special/Facebook



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