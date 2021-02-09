27.62 / 27.82 33.15 / 33.55
Киев: -9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Медведчук борется не за телеканалы, а против Украины, — Кравчук

22:33 9 февраля 2021
кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Виктор Медведчук лукавит, когда называет себя украинским политиком. Как заявил Кравчук в интервью «Гордон», де-факто деятельность Медведчука направлена против Украины.

К своему выводу Кравчук пришел, посмотрев интервью Медведчука каналу Russia Today. «Не за восстановление телеканалов он борется, а против Украины, делая вид при этом, что он — украинский политик», — констатировал первый президент.

Кравчук предлагает жесткий, но эффективный способ противостояния тем, кто своей деятельностью вредит государству. К таковым политик относит мнимую оппозицию, которая де-факто «является врагом украинского народа».

«Всех, кто пришел сдавать страну, богатеть, набивать карманы в Украине и при этом продавать Украину, нужно либо выкинуть из страны, либо заставить жить по законам Украины. Другого пути у нас просто нет. Время уговоров и ссылок на демократию прошло. Демократия — это главенство закона, диктатура закона для всех без исключения», — подытожил Кравчук.

Напомним, с 2 февраля в Украине заблокированы три телеканала, близкие к Виктору Медведчуку. Президентский указ оспаривают в Верховном суде. Политологи считают, что суд может отменить решение Зеленского.

200

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Георгий Чапкис

Чапкиса госпитализировали

остапчук

«Только киви и видно»: Остапчука раскритиковали за голую фотосессию на Мальдивах

Доменика Ющенко

Внучка Ющенко после провала на шоу «Голос країни» сделала заявление

Кароль

Тине Кароль с утра пришлось поработать лопатой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер