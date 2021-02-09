Медведчук борется не за телеканалы, а против Украины, — Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Виктор Медведчук лукавит, когда называет себя украинским политиком. Как заявил Кравчук в интервью «Гордон», де-факто деятельность Медведчука направлена против Украины.

К своему выводу Кравчук пришел, посмотрев интервью Медведчука каналу Russia Today. «Не за восстановление телеканалов он борется, а против Украины, делая вид при этом, что он — украинский политик», — констатировал первый президент.

Кравчук предлагает жесткий, но эффективный способ противостояния тем, кто своей деятельностью вредит государству. К таковым политик относит мнимую оппозицию, которая де-факто «является врагом украинского народа».

«Всех, кто пришел сдавать страну, богатеть, набивать карманы в Украине и при этом продавать Украину, нужно либо выкинуть из страны, либо заставить жить по законам Украины. Другого пути у нас просто нет. Время уговоров и ссылок на демократию прошло. Демократия — это главенство закона, диктатура закона для всех без исключения», — подытожил Кравчук.

Напомним, с 2 февраля в Украине заблокированы три телеканала, близкие к Виктору Медведчуку. Президентский указ оспаривают в Верховном суде. Политологи считают, что суд может отменить решение Зеленского.

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