«Мнение одного лица»: посол Украины в Грузии резко высказался о заявлении Саакашвили

Послу Украины в Грузии снова пришлось оправдываться за скандальные заявления Михеила Саакашвили. Политик, которому вернули украинское гражданство и дали пост в Исполнительном комитете реформ, призвал своих сторонников в Грузии не подчиняться решениям судов и ломать хребет системе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Высказывания Саакашвили вызвали напряжение между Тбилиси и Киевом. Урегулировать ситуацию взялся украинский посол в Грузии Игорь Долгов. Он заверил, что слова Саакашвили — это личное мнение, а не позиция украинской власти.

«Надеюсь, что одно конкретное мнение одного конкретного лица, гражданина Украины и бывшего гражданина Грузии, не навредит нашей дружбе и желанию наших народов еще больше сблизиться. Нам нужна сильная и единая Грузия стратегическим партнером», — заявил Долгов.

После того, как в грузинском правительстве получили разъяснения от украинского дипломата, Михеил Саакашвили набросился с критикой уже на Игоря Долгова. Политик называет Долгова «позорным послом», «советским функционером», «коррупционером», вредящим украинским интересам.

«Он с гневной риторикой обрушился на меня за то, что я борюсь за свободу грузинского народа. И это, оказывается, вредит украино-грузинским отношениям… Долгов обвиняет меня в том, что я призываю грузинский народ к выражению протеста и „незаконным“ демонстрациям. И этот посол представляет страну, которая пережила два Майдана… Я буду добиваться того, чтобы таких послов не было ни у Украины, ни в Грузии», — пообещал Саакашвили.

Напомним, ранее Долгову уже приходилось объясняться за заявления Саакашвили. В прошлый раз политик заявил о «нелегитимности правительства» Грузии. В украинском МИД ответили Тбилиси, что Саакашвили не входит в список тех лиц, кто уполномочен доносить официальную позицию Киева, а, значит, слова политика не могут считаться точкой зрения Украинского государства.

Фото Mikheil Saakashvili/Facebook

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