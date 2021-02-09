Снегопад в Киеве: на въезде в город заблокированы более тысячи фур, полиция вывела на дороги бронетехнику

На данный момент из-за сложных погодных условиях на въездах в Киев скопилось более 1400 фур, которым ограничили въезд в столицу.

Как сообщают в «Укравтодоре», в ночь на 9 февраля спецтехника расчистила основные магистрали столицы (протяженностью около 50 километров), что позволило пропустить в столицу часть фур, скопившихся накануне возле въездов в город.

«Ограничения для фур въезжать в город затрудняет движение для авто, снегоуборочной техники и водителей грузовиков, которые почти сутки ждали, когда откроют город», — добавили в компании.

Тем временем в столичной полиции сообщают, что правоохранители несут службу в усиленном режиме, чтобы предотвратить заторы и попадание машин с людьми в снежные ловушки. Так, для спасательных мероприятий задействована спецтехника полиции Киева. В частности, бронетранспортеры, автомобили и трактор.

Напомним, что накануне вечером в столице произошло почти 250 дорожно-транспортных происшествий. Из-за погодных условий главный и самый большой флаг Украины был приспущен на 10 метров.

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Фото со странички киевской полиции в соцсетях.

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