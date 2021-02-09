«Я жив и недосягаем»: беглец Нескоромный записал видео с обещанием громких разоблачений
Бывший первый замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный, которому инкриминируют организацию подготовки убийства начальника главка внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, записал видео, в котором заявил о готовности передать европейским правоохранительным органам информацию о коррупции в высших эшелонах власти в Украине.
Видеообращение, в котором Дмитрий Нескоромный говорит, что находится в безопасности, он разместил в Telegram-канале. Он сообщает, что ранее анонсированная им пресс-конференция не состоится — так ему посоветовали адвокаты.
В то же время Нескоромный говорит, что готов передать европейцам важную информацию о разворовывании международной помощи в Украине и выводах денег из банков. Он также отмечает, что сейчас СБУ работает не на Украину, а ее многие сотрудники завербованы.
«Заодно передаю привет всем „экспертам“, которые писали, что это не мой канал», — добавил Дмитрий Нескоромный.
Тем временем в пресс-службе СБУ в комментарии LIGA.net подтвердили, что Нескоромный объявлен в региональный, межгосударственный и международный розыск, заявив, что комментировать «заявления манипулятивного характера» Нескоромного они не намерены.
«Тем более, когда он является фигурантом резонансных уголовных дел, а по обнародованным в СМИ материалам — еще и имеет пророссийские и пропутинские взгляды. Поэтому любые такого рода заявления следует рассматривать исключительно через эту призму», — отреагировали в СБУ.
Напомним, что в СБУ заявили, что Дмитрий Нескоромный вместе с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком намеревались лишить жизни начальника ГУВБ СБУ Андрея Наумова. В спецслужбе также заявляли, что у них есть доказательства, подтверждающие это намерение — видео- и фотоматериалы, а также аудиозаписи разговоров.
А глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в этом деле «не обошлось без российского следа». По его словам, Наумова хотели ликвидировать из-за того, что тот не позволял преступной группе назначить своих людей на должности в ведомстве.
В то же время журналист Юрий Бутусов сообщал, что полковник СБУ Юрий Расюк на закрытом заседании суда подтвердил, что заказчиком покушения на генерала СБУ Андрея Наумова был полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.466
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