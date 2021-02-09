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Украина

Боец ВСУ обстрелял авто на донбасском блокпосту — водитель погиб

13:58 9 февраля 2021
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На Донбассе боец ВСУ открыл огонь по автомобилю, водитель которого попытался прорваться через блокпост.

Как сообщают в штабе Объединенных сил, ЧП произошло в понедельник, 8 февраля, в районе населенного пункта Викторовка Донецкой области. Около полудня к блокпосту механизированного батальона приблизился гражданский автомобиль ВАЗ 2105, в котором находились два человека.

«На требование остановиться водитель не отреагировал, увеличив скорость. Военный сделал предупредительный выстрел в воздух, однако автомобиль продолжил движение в направлении вооруженных формирований Российской Федерации. Учитывая все обстоятельства, боец ​​открыл огонь на поражение. В результате нескольких выстрелов получили ранения двое гражданских лиц — водитель и пассажир», — говорится в сообщении.

Раненым оказали помощь работники медицинского пункта механизированного батальона и отправили в лечебное учреждение. Водитель скончался по дороге в больницу.

Отмечается, что на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в плен к бойцам ВСУ попал боевик, сменившийся с дежурства, которого «побратимы» направили не в сторону дома, в в сторону линии разграничения на Донбассе.

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