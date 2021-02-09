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Украина

Пассажиры «Укрзалізниці» пожаловались на клопов

13:06 9 февраля 2021
Постельный клоп

В сеть выложили фотографии людей, которых, как утверждается, во время поездки в поезде покусали клопы.

Несколько таких фотографий появились на Telegram-канале «ХС Харьков».

«Подписчики передают привет из поезда Харьков — Трускавец. Чтоб не скучно было ехать, всю дорогу их развлекали клопы», — говорится в комментарии к фото.

Некоторые интернет-пользователи, подключившиеся к дискуссии, говорили, что тоже сталкивались с насекомыми в поездах. Другие утверждали, что покраснение кожи у людей на фото больше похоже на аллергическую реакцию. А одна из комментаторов написала, что они ехали поездом Харьков — Львов, после ночи в котором «почувствовали зуд и обнаружили пятна».

Напомним, что летом прошлого года жительница Черкасс пожаловалась на «нашествие» огромных тараканов. «Тараканищи», по ее словам, были размером по пять сантиметров и больше.

Фото постельного клопа из Википедии.

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