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Украина

Кулеба объяснил разницу между «русским» и «украинским» мирами

12:36 9 февраля 2021
Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, чем отличаются «русский мир» и «украинский мир».

«Россия не смогла продвинуть „русский мир“ в Украине при помощи танков, — пишет Дмитрий Кулеба в своем микроблоге в Twitter. — И мягкой силой не сможет. „Русский мир“ — это однообразие, в которой нет никого, кроме русских. Украинский мир — это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы».

Разъяснения Дмитрия Кулебы последовали вскоре после того, как в Кремле заявили, что считают Украину «частью русского мира». В частности, пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову не нравится «отрицание этой общности» Киевом.

Недавно офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) наглядно показал, что несет с собой «русский мир». Он выложил в сети две фотографии одной и той же донбасской школы — до 2014 года и после начала оккупации украинских территорий. На первой фотографии школьники на уроке физкультуры перетягивают канат, на второй показаны руины на месте некогда действовавшего учебного заведения.

Фото Дмитрия Кулебы из социальных сетей.

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