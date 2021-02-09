Кулеба объяснил разницу между «русским» и «украинским» мирами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, чем отличаются «русский мир» и «украинский мир».

«Россия не смогла продвинуть „русский мир“ в Украине при помощи танков, — пишет Дмитрий Кулеба в своем микроблоге в Twitter. — И мягкой силой не сможет. „Русский мир“ — это однообразие, в которой нет никого, кроме русских. Украинский мир — это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы».

Росія не змогла просунути «русский мир» в Україні танками. І мякою силою не зможе. «Русский мир» це одноманітність, у якій немає нікого, крім росіян. Український Світ це різноманіття і свобода бути собою. Тому його захищають україномовні, російськомовні та всі інші українці. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 9, 2021

Разъяснения Дмитрия Кулебы последовали вскоре после того, как в Кремле заявили, что считают Украину «частью русского мира». В частности, пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову не нравится «отрицание этой общности» Киевом.

Недавно офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) наглядно показал, что несет с собой «русский мир». Он выложил в сети две фотографии одной и той же донбасской школы — до 2014 года и после начала оккупации украинских территорий. На первой фотографии школьники на уроке физкультуры перетягивают канат, на второй показаны руины на месте некогда действовавшего учебного заведения.

Фото Дмитрия Кулебы из социальных сетей.

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