27.57 / 27.79 33.09 / 33.48
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Оксана Марченко рассказала, как отомстит желающим ей зла людям

11:50 9 февраля 2021
Оксана Марченко

Телеведущая Оксана Марченко, супруга политика Виктора Медведчука, пожаловавшаяся на оскорбления и угрозы, «вручила месть Господу Богу».

В комментарии к видеообращению, которое она разместила на YouTube, Марченко поблагодарила «за добро и любовь» поддержавших ее людей «со всего мира». «Для всех остальных — воля Господа Бога, которому я вручаю свою месть, обращенную к тем, кто ее заслужил!» — сказала она и добавила, что «всегда есть время покаяться».

Марченко заявила, что вскоре заблокирует номер своего телефона, который попал в сети, поскольку имеет право на личную жизнь.

Напомним, что недавно данные Оксаны Марченко попали в базы «Миротворца». На ресурсе в ее «карточке», в частности, упоминается финансирование террористов и российских оккупантов, отрицание агрессии РФ, участие в пропагандистских мероприятиях России антиукраинского характера и попытки легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

Фото Оксаны Марченко из социальных сетей.

505

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Доменика Ющенко

Внучка Ющенко после провала на шоу «Голос країни» сделала заявление

Марченко

Оксана Марченко пообщалась с матерящими ее людьми

Кумовья

С лопатами наперевес: кумовья Потап и Юрий Горбунов объявили войну снегопаду

Тина Кароль

«Я буду плакать»: Тина Кароль ответила оскандалившейся Оле Поляковой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер