Принято решение по тарифам на тепло и горячую воду для украинцев

В нынешнем отопительном сезоне тарифы на горячую воду и отопление повышаться не будут.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, добавив, что это положение закреплено в меморандуме с местными властями.

Премьер назвал это шаг «правильной позицией», показывающей, что «приоритет власти — и центральной, и местной — это защита благосостояния украинцев».

Напомним, что о разработке текста меморандума центральной и местных властей сообщалось еще в конце января. Отмечалось, что в тексте документа договорились закрепить неизменность тарифов на тепло и горячую воду в текущем отопительном сезоне, проведение совместной работы над реструктуризацией задолженности перед НАК «Нафтогаз», образовавшейся из-за разницы между выручкой ТКЭ и тарифной выручкой (так называемая «разница в тарифах»), а также возможность заключения компаниями тепловой энергетики годовых договоров с НАК «Нафтогаз» по выгодной цене.

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