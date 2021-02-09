Ледяной дождь, снежные завалы: что натворил в Украине циклон «Тристан»

Снегопады и ветер, которые в Украину принес циклон «Тристан», натворили немало бед.

Как передает «Украина 24», из-за выпавшего снега (более 20 сантиметров) многие города ограничили въезд крупногабаритного транспорта, а на дорогах образовлись пробки.

Из-за снежных заносов на Волыни коммунальщики не смогли вывезти мусор, в Черновцах обледенели троллейбусные сети, в Николаеве вместо снега шел ледяной дождь, во Львове чистить улицы выходил и глава города с работниками мэрии.

В столице вечером в понедельник, 8 февраля, произошло почти 250 дорожно-транспортных происшествий. Из-за погодных условий главный и самый большой флаг Украины был приспущен на 10 метров.

Ожидается, что сложные погодные условия — метели, мороз (местами и до -20), сильные ветры и гололедица — продержатся еще две недели. Потепление возможно с 20 февраля.



Тем временем в ГосЧС сообщают, что в регионах обустроены пункты обогрева. Так, местные органы власти во взаимодействии с «чрезвычайниками» развернули 4,867 тысячи пунктов, а спасатели обустроили 16 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств.

А синоптики предупредили, что в среду, 10 февраля, ночью в западных областях и днем на большей части территории страны ожидаются снег и мокрый снег, на дорогах гололедица.

Фото с сайта ГосЧС.

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