СБУ проведет на Харьковщине масштабные учения по борьбе с диверсантами

Служба безопасности Украины (СБУ) анонсировала проведение масштабных тренировок по противодействию диверсионным проявлениям. Учения пройдут на территории Харькова и Харьковской области с 9 по 12 февраля, сообщил в Facebook начальник пресс-центра регионального управления СБУ Виталий Абдула.

«Целью проведения учений является обеспечение эффективного реагирования государственной антитеррористической системы на угрозы совершения террористического акта или диверсии, а также минимизация их последствий», — говорится в сообщении.

Также в СБУ заранее извинились за временные неудобства и попросили с пониманием отнестись к необходимости проведения протидиверсионных учений.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала в Харькове бывшего боевика т.н. «ЛНР», который вел прицельный огонь по военнослужащим ВСУ в районе Золотого.

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