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Метель в Киеве: родителей просят по возможности не вести детей в садики и школы

20:30 8 февраля 2021
Уборка снега

Во вторник, 9 февраля, в Киеве прогнозируются сложные погодные условия: метель, гололед, порывы ветра 15−20 м/с, уровень опасности — желтый. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

Ожидается снегопад, ночью температура будет от -7° до -9°, днем: 2−4° мороза.

«Все школы и детские сады столицы будут работать. Однако в связи с сильными снегопадами, осложнениями на дорогах и снижением температуры воздуха городские службы рекомендуют по возможности оставлять детей дома», — заявил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, сообщает КГГА.

В понедельник, 8 февраля, с 15:00 ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев — до улучшения погодных условий.

Карта пробок в Киеве:

При этом движение в Киеве парализовали многочисленные грузовики, которые не могут проехать по заснеженным трассам, сообщает Telegram-канал «Киев Оперативный».

Напомним, в Одессе от разбушевавшейся стихии пострадали десятки людей.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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