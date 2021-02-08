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Украина

Степанов хочет первыми вакцинировать «авторитетов общества»

18:22 8 февраля 2021
Вакцина

Минздрав считает, что для популяризации среди населения прививок от коронавируса одними из первых в Украине можно вакцинировать «общественных авторитетов». Об этом сообщает Hromadske.

«Предполагаем внесение изменений именно для популяризации этой кампании, чтобы показать безопасность вакцины. Для этого нужно, среди прочего, чтобы у людей было доверие», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов на форуме по вопросам коронавируса.

Предполагается, что в этом должна помочь вакцинация «авторитетов общества».

«Поэтому мы на этой неделе уже определимся, при необходимости внесем соответствующие изменения с определенным количеством людей, которые могут собственным примером доказать безопасность вакцины… Конечного решения нет, оно будет закреплено в нашей дорожной карте», — подчеркнул министр.

Напоминаем, президент Зеленский выразил готовность в числе первых привиться вакциной против ковида.

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