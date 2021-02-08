Тупицкому отказали в рассмотрении иска против УГО: на работу он пока не попадет

Окружной административный суд Киева отказал Александру Тупицкому в обеспечении иска, в котором он просил запретить Управлению государственной охраны препятствовать ему выполнять полномочия главы Конституционного суда Украины. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Причиной отказа в рассмотрении иска ОАСК назвал отсутствие правовых оснований и необходимых доказательств, которые должен был предоставить истец.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщает, что еще 1 октября 2020 года Александру Тупицкому отправили запрос с просьбой объяснить, почему он не указал в декларации свой участок в Крыму, полученный им по законодательству государства-оккупанта.

«Теперь, когда Верховная Рада возобновила упомянутое право НАПК, мы должны составить два админпротокола по Тупицкому — по умышленному неуказанию участка в декларации и о конфликте интересов», — отметил глава НАПК Александр Новиков.

Ранее рассматривать иск Тупицкого отказался Верховный суд Украины.

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