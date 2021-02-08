Впервые в Украине объект социнфраструктуры попал на авторитетный сайт ArchDaily. И это детский сад!

Детский садик в Обуховке Днепропетровской области, который был построен всего за один год, отмечен авторитетным сайтом об архитектуре ArchDaily. Об этом сообщает Юрий Голик.

«Построенный нами ровно за год детский садик в Обуховке попал на, пожалуй, самый крутой ежедневный сайт об архитектуре. Именно на этом сайте каждый день публикуются крутые реализованные проекты со всего мира. Именно на этом сайте каждый день можно увидеть садики будущего из Японии, Швеции и Мексики и вообще крутые объекты со всего мира. Это первый в истории Украины случай, когда объект социальной инфраструктуры — обычный детский садик, построенный государством, попал на этот сайт», — отметил Голик.

В этом садике окна установлены в пол, чего нет больше нигде. Ранее считалось, что это невозможно сделать при существующих нормах.

Также садик изначально выставлен правильно относительно сторон света. Сторона с окнами в пол ориентирована на юг, чтобы в осенне-зимний период, когда солнце низко по отношению к горизонту, солнечная энергия помогала донагревать помещения. А балконы второго этажа и фасадная пластика являются элементами солнцезащиты для летнего (высокого) солнца.

В коридорах на стенах нарисованы мультяшные герои, которых дети могут и должны разрисовывать. Нельзя не отметить безбарьерный вход и прозрачные двери.

Ранее архитектор Алексей Валентиров, разработавший проект садика, отметил, что в архитектурном решении есть несколько важных особенностей, в частности, большая площадь фасадного остекления.

«Для зданий этой типологии подобные решения в Украине пока не применялись. Примечателен и тот факт, что окна „в пол“ шли вразрез с действующими нормативными документами», — сказал Валентиров.

По его словам, еще один необычный момент — линейная структура детского сада. Раньше архитекторы чаще сталкивались с советскими проектами, в планировочной структуре они более квадратные, с внутренним двором, зацикленные. А этот детский сад именно линейной планировочной структуры. Связано это с тем, что он полностью выстроен вдоль южной стороны, а фасад имеет самую большую площадь остекления, и все групповые ячейки ориентированы на эту сторону.

«Мы специально так сделали, чтобы детские игровые комнаты были максимально наполнены естественным солнечным светом», — вспоминает архитектор.

Ранее Юрий Голик сообщал, что в Днепропетровской области откроется креативный детский сад.

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter