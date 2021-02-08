Вовка снова не поймали: главу ОАСК не смогли доставить в суд

Детективы Национального антикоррупционного бюро не смогли выполнить предписание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о принудительном приводе главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Как было заявлено на заседании суда, его не застали его ни дома, ни на работе, сообщает Суспільне.

Таким образом, на слушаниях в Высшем антикоррупционном суде объявили перерыв, после которого суд санкционировал повторный привод служителя Фемиды на заседание, которое назначено на 14:00 16 февраля.

ВАКС должен принять решение об избрании судье меры пресечения.

НАБУ расследует дело против судьи Вовка с осени 2020 года, подозревая его в создании преступной организации с целью захвата власти и препятствовании работе Высшей квалификационной комиссии судей.

В ноябре 2020 года Вовка даже объявляли в розыск. Но тогда судья «нашелся» у себя дома на больничном. У него диагностировали COVID-19.

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