Украина устроила скандал из-за верификации в Twitter «МИД РФ в Крыму»
В украинском МИДе потребовали от администрации Twitter заблокировать аккаунт так называемого «МИДа России в Крыму».
Об этом в своем микроблоге пишет первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
«В дополнение к двум нашим предыдущим призывам, мы повторяем, что абсолютно недопустимо ставить так называемому „МИД России в Крыму“ знак верификации (синюю „галочку“. — Авт.). Международное сообщество, включая большинство стран-членов ООН, четко сказало, что Крым — это Украина», — пишет Эмине Джапарова в Twitter и добавляет, что эта учетная запись должна быть заблокирована.
In addition 2 our previous calls we reiterate that it is absolutely unacceptable to give so calledMFA in #Crimea a verified check mark while the Intl community incl. the majority of UN member-states clearly say #CrimeaIsUkraine. @Twitter must block that account immediately! pic.twitter.com/Bv3sYSEbTV— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) February 8, 2021
Ранее в Главном управление разведки Министерства обороны Украины сообщили, что космический мониторинг и военная разведка выявили факты увеличения в Крыму численности российских оккупационных войск. На полуострове зафиксированы десятки различных новостроек и модернизаций военного характера.
Фото Эмине Джапаровой из соцсетей.342
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