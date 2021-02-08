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Украина

Украина устроила скандал из-за верификации в Twitter «МИД РФ в Крыму»

14:54 8 февраля 2021
Эмине Джаппарова

В украинском МИДе потребовали от администрации Twitter заблокировать аккаунт так называемого «МИДа России в Крыму».

Об этом в своем микроблоге пишет первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

«В дополнение к двум нашим предыдущим призывам, мы повторяем, что абсолютно недопустимо ставить так называемому „МИД России в Крыму“ знак верификации (синюю „галочку“. — Авт.). Международное сообщество, включая большинство стран-членов ООН, четко сказало, что Крым — это Украина», — пишет Эмине Джапарова в Twitter и добавляет, что эта учетная запись должна быть заблокирована.

Ранее в Главном управление разведки Министерства обороны Украины сообщили, что космический мониторинг и военная разведка выявили факты увеличения в Крыму численности российских оккупационных войск. На полуострове зафиксированы десятки различных новостроек и модернизаций военного характера.

Фото Эмине Джапаровой из соцсетей.

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