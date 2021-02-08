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Украина

Россия значительно нарастила военное присутствие в Крыму

14:26 8 февраля 2021
Армия РФ

Оккупанты продолжают милитаризацию Крыма. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Космический мониторинг и военная разведка выявили факты увеличения в Крыму численности российских оккупационных войск. На полуострове также зафиксированы десятки различных новостроек и модернизаций военного характера.

«Это все предмет для анализа, для оценки и, соответственно, формирования доклада. Мы постоянно осуществляем мониторинг военных аэродромов Российской Федерации, особенно тех, которые размещены у нашей территории. Также мы осуществляем мониторинг ситуации в оккупированном Крыму, используя в том числе беспилотные летательные аппараты», — заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Полученная информация применяется для формирования доказательной базы агрессии РФ против Украины.

Ранее бывший глава внешней разведки Украины рассказал о возможности нападения российских войск из Крыма.

Фото: Википедия

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