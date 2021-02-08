Россия значительно нарастила военное присутствие в Крыму
Оккупанты продолжают милитаризацию Крыма. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Космический мониторинг и военная разведка выявили факты увеличения в Крыму численности российских оккупационных войск. На полуострове также зафиксированы десятки различных новостроек и модернизаций военного характера.
«Это все предмет для анализа, для оценки и, соответственно, формирования доклада. Мы постоянно осуществляем мониторинг военных аэродромов Российской Федерации, особенно тех, которые размещены у нашей территории. Также мы осуществляем мониторинг ситуации в оккупированном Крыму, используя в том числе беспилотные летательные аппараты», — заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.
Полученная информация применяется для формирования доказательной базы агрессии РФ против Украины.
Ранее бывший глава внешней разведки Украины рассказал о возможности нападения российских войск из Крыма.
Фото: Википедия49
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter