Пикет с плакатом «Зе фашизм» вышел к Зеленскому
В понедельник, 8 февраля, в Киеве возле выставочного центра «Парковый» проходит митинг против закрытия «телеканалов Медведчука». Об этом сообщает УП.
Митинг проводится во время проведения в «Парковом» форума по вопросам коронавируса, на котором выступает президент Украины Владимир Зеленский.
В акции протеста участвует до 200 человек. У них в руках самодельные плакаты с надписями «Зе фашизм», «Конец свободы слова», «Зе против правды».
Митинг проходит через дорогу от «Паркового», протестующих окружила Нацгвардия. Беспорядков не происходит — прохожие общаются с участниками акции.
Как сообщалось ранее, активист Сергей Стерненко, обнародовавший информацию о сотрудниках закрытых «телеканалов Медведчука», заявил, что ему угрожают и намекают на убийство.
Фото: УП368
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