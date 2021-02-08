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Украина

Пикет с плакатом «Зе фашизм» вышел к Зеленскому

13:14 8 февраля 2021
Митинг

В понедельник, 8 февраля, в Киеве возле выставочного центра «Парковый» проходит митинг против закрытия «телеканалов Медведчука». Об этом сообщает УП.

Митинг проводится во время проведения в «Парковом» форума по вопросам коронавируса, на котором выступает президент Украины Владимир Зеленский.

В акции протеста участвует до 200 человек. У них в руках самодельные плакаты с надписями «Зе фашизм», «Конец свободы слова», «Зе против правды».

Митинг проходит через дорогу от «Паркового», протестующих окружила Нацгвардия. Беспорядков не происходит — прохожие общаются с участниками акции.

Как сообщалось ранее, активист Сергей Стерненко, обнародовавший информацию о сотрудниках закрытых «телеканалов Медведчука», заявил, что ему угрожают и намекают на убийство.

Фото: УП

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