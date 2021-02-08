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Украина

Зеленский: «Формат празднования 24 августа, поверьте, будет для Украины беспрецедентным»

12:06 8 февраля 2021
Зеленский

К празднованию 30-й годовщины независимости Украины в нашей стране пройдут масштабные форумы. Проведение еженедельных мероприятий анонсировал президент Зеленский на Всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

«В этом году мы будем отмечать 30-ю годовщину получения независимости. Не только один день, а весь этот год будет полон рядом мероприятий и важных событий, а формат празднования 24 августа поверьте будет для Украины беспрецедентным», — заявил Зеленский.

По его словам, темы следующих форумов будут посвящены миру и войне, безопасности и обороне, Крыму и Донбассу.

Также на обсуждения вынесут вопросы коммунальных тарифов, работы судебной и антикоррупционной систем, местного самоуправления, образования, культуры, спорта, медицины, социальной сферы, инфраструктуры и другие.

Напомним, 24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. Президент Зеленский подписал указ об организации мероприятий. В Киеве планируется проведение военного парада.

Фото president.gov.ua/

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