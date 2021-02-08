Цаплиенко поведал грустную историю попавшего в плен боевика «ДНР»

Украинский журналист Андрей Цаплиенко рассказал историю попавшего в плен боевика «ДНР», которого «собратья по оружию» направили в сторону линии разграничения, а не в сторону дома.

«Это Сергей, плененный боевик из «4-го батальона территориальной обороны «ДНР»… Жил в Донецке. Хотел «поднять» немного денег и бежать из «дыры». Другого способа, как подписать «контракт» с боевиками, не нашел. В «ДНРовской армии» царят прекрасные дружеские отношения. Настолько прекрасны, что, когда Сергей отпросился сходить домой, «братья по оружию» отправили его … в направлении украинского блок-поста. И вот он у нас», — пишет в своем Telegram Андрей Цаплиенко.

Сам боевик рассказал, что по пути «домой» встретил знакомого ему человека, они поздоровались, однако тот не сказал Сергею, что он идет в сторону линии разграничения. А сам он, будучи уверенным, что идет в нужном направлении, «смотрел под ноги» и остановился лишь возле блок-поста, когда услышал разговор бойцов ВСУ.

Не исключено, что речь идет об одном из КПВВ. Ведь участник незаконных вооруженных формирований говорит, что все это происходило около 6:30 и «таможня еще была закрыта», и что «людей еще не пропускали».

Ранее сообщалось, что в так называемой «ДНР» на днях создали «межведомственную комиссию по вопросам управления бесхозными недвижимыми вещами». Эта структура будет рассматривать заявления о недвижимости, «имеющей признаки бесхозности». Очередную «национализацию» планируют завершить до 2022 года.

Иллюстративное фото со странички ОТГ «Север» в соцсетях.

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